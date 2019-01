La líder del equipo morado recibió duros comentarios en redes. Carolina Castro, duramente criticada por eliminación de Ana María en La Agencia.

El programa del Canal Caracol sigue dejando cada vez menos modelos. Y es que, después de las duras pruebas, los más fuertes comienzan a relucir.

Sin embargo, una de las más fuertes abandonó el reality el pasado viernes.

Se trata de Ana María, quien con su naturalidad tenía encantados a los televidentes. Carolina la eligió para la prueba de eliminación, pues pensó que podría volver como lo había hecho anteriormente.

Sin embargo, Ana María se enfrentó a Sara y 'Jesús', quienes arrasaron la prueba de la fotografía en un minuto.

Mauricio, quien acompañó a Ana María, también se fue a casa. Según los jurados, más que "deseo", la foto de los dos expresaba dolor, y hasta allí les llegó la suerte.

Antes de ir a la eliminación, Ana María enfrentó a Carolina, pues no consideraba justo que de nuevo ella y Mauricio tuvieran que estar en la línea de fuego.

Carolina se mantuvo en su postura, asegurando que Ana María tenía lo necesario para regresar. De hecho, los jurados se sorprendieron, pues tampoco consideraban que la participante mereciera estar en juego.

La misma Ana María se mostró muy molesta con Carolina, pues le aseguró que "no la merecía" en su equipo.

Estos fueron algunos de los mensajes en redes.

"Ni tú me mereces ni yo te necesito" – Ana a Carolina. 💃🙊 #LaAgenciaBatallaDeModelos

Ñerdaaa pero que show esa vaina de mandar a Ana no me gusto, se paso la Carolina, Next agencia. #LaAgenciaBatallaDeModelos

— marie gomez (@mariego2016) January 19, 2019