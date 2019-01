Camilo Echeverry se estrena en el reguetón con el tema 'Desconocidos'

Camilo Echeverry siempre será recordado como el talentoso y guapo ganador del Factor XS en su versión 2007. Ahora, apostándole a lo urbano, un sonido diferente al que hemos escuchado en el artista, Camilo presenta la canción Desconocidos, un tema que hace en compañía de Mau, Ricky y Manuel Turizo.

En una charla telefónica el cantante le contó a PUBLIMETRO que se trata de una nueva experiencia, pues aunque desde hace algunos años se ha dedicado a componer canciones para el género del reguetón, lo cierto es que no se había animado a cantarlo.

"Es la primera vez que comparto este capítulo fuera del estudio. Yo llevo cerca de tres años escribiendo canciones para este género que han sido cantadas por otros artistas, y aunque siempre me he sentido muy cómodo haciéndolo no me había animado a cantarlo, pero sentí que ya era hora de mostrarlo al público. Tuve miedo de cómo iba a reaccionar la gente, pero la verdad es que la respuesta ha sido muy buena y eso me ha ayudado a dejar de lado mis miedos. Los fanáticos han entendido que mi esencia está en esta canción, aunque sea un estilo diferente".

"Desconocidos es un capítulo que no había explorado en mi vida. Una faceta que hasta ahora estoy compartiendo", Camilo Echeverry.

La canción narra ese primer encuentro de dos personas que se gustan. Personas que son desconocidas, que tienen miedo a enamorarse, pero quieren vivir el presente. "Si el tema estuviera representado en un cuadro, sería cuando esos dos personajes se están mirando fijamente a los ojos, se les mueve el mundo y no saben cómo dar el primer paso. Reconocen que algo está sucediendo pero no pueden definirlo. No saben para dónde van o qué camino va a tomar aquello, pero lo que sí tienen claro es que algo está pasando dentro de los dos".

Camilo afirma que las primeras frases de este tema nacieron cuando estaba escribiendo otra canción. De repente había surgido el coro de Desconocidos, pero como estaba trabajando en algo diferente, decidió guardarlo en una nota de voz.

En cuanto a las colaboraciones afirma que su carrera siempre ha estado muy ligada a la de Mau y Ricky, y aunque habían pensando en hacer algo juntos, no se había dado la oportunidad, hasta ahora. "Yo quería sacar algo por este estilo, pero no quería hacerlo solo. Y cuando salió este tema les dije que era la canción perfecta para la colaboración. Empezamos a trabajarla, pero cuando escuchamos los bosquejos, sentimos que también debería estar Manuel Turizo. Lo llamamos, la escuchó y dijo: 'definitivamente es hija mía"".

Asegura que supo que esta era la canción correcta para dar a conocer esta nueva faceta, cuando todo su equipo de trabajo y también los artistas que colaboraron, le dijeron que sin duda, iba a ser un éxito en radio y en las plataformas digitales.

La canción también cuenta con un video que en la actualidad suma más de 132 millones de reproducciones en YouTube. Tratando de proponer algo creativo, pero al mismo tiempo que hiciera alusión a la letra, en las imágenes se puede ver a Camilo y a los otros artistas viviendo la experiencia de las tan populares citas a ciegas.

