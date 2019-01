"'Betty, la fea' es una historia universal": Natalia Ramírez

Luego del indiscutible éxito de Betty, la fea en televisión, siendo traducida a más de 25 idiomas, la historia revivió en una versión para teatro. Escrita por el mismo Fernando Gaitán, quien también hizo la versión original para televisión, la mayoría de actores del reparto original se reunió para volver a emocionar a los que siguieron los casi 200 capítulos de la novela, ahora en vivo y en directo.

Cuéntenos cómo fue volver a reunir a 15 de los actores originales de Betty, la fea tantos años después

Mira, fue toda una labor titánica, pero a la vez no fue tan difícil, ¿sabes? Yo creo que todos queríamos tener la oportunidad de reencarnar en esos personajes, de volver a hacerlos y tener el contacto con Betty. Más allá de eso, el teatro presenta una magia maravillosa, que es ese contacto con el público. Suena algo retórico, pero es la verdad. Es una manera también de nosotros poder agradecer tanto cariño, y la experiencia Betty es una experiencia familiar, está llena de grandes recuerdos. Es una cosa muy positiva entre actores y espectadores.

¿Cómo fue ese reencuentro entre todos?

Nos reunimos para celebrar los 17 años de Betty, después de muchos años sin vernos. ¡Y eso que dicen que 20 años no son nada! Nos reunimos para leer por primera vez lo que Fernando había escrito para teatro y fue como retroceder el tiempo, como si no hubiera pasado nada, como si estuviéramos en el set de grabación viendo lo que teníamos para el siguiente capítulo. Fue magia lo que sucedió esa noche. Los que han visto la obra pueden ser testigos de esa magia.

Para usted, ¿cuál fue el gran éxito de la historia de Betty? ¿Por qué las personas generan tanta cercanía con la historia?

Yo creo que es porque todo el mundo se siente feo. Tú le puedes preguntar a Miss Universo y la mujer dice, 'no, yo soy inmunda' (risas). Todas tenemos Betty's por dentro. Yo creo que es una historia universal. Creo que funciona y cumple con lo que nos pasa a todas muchísimo, ese reflejo y esa historia tan poco convencional, que llegó en una época donde los protagonistas siempre eran divinos, pues aquí era como la antitesis de eso. Era ir en contravía de lo que todo el mundo quería ver. Sabíamos que era un proyecto extremista; o muy mal, o muy bien. Gracias Dios mío, que fue muy bien (risas).

¿Cómo fue reinventar a Marcela para las tablas?

No fue nada difícil, no creo que para ninguno de nosotros. Son personajes que llevamos en el tuétano, están tan metidos en nosotros, que con una palabra o una actitud el personaje aflora. Al reencontrarnos con la primer risa de Betty todos estábamos ahí contagiados con la historia.

¿Cuál era la concepción errada con respecto a Marcela que encontraba con más frecuencia?

Digamos que una de mis frustraciones es que nunca pude hacer que Marcela se viera como realmente es, la víctima de Armando. Si uno analiza en frío la historia, Marcela era una víctima de este personaje, que era de lo peor. Siempre la maldad salía por la actitud de Marcela, más que por lo que le estaba pasando. Siempre la tildaron de mala y de villana, más que de víctima.

De pronto eso suceda ahorita con la obra…

No. (risas)

La obra no es un resumen, no es una continuación, es más un capítulo nunca antes visto

Es bien interesante porque Fernando (Gaitán) logró encontrar un detonante en la historia que pudiera ser muy jocoso por un lado, y por otro, lleno de malos entendidos en ese capítulo en especial. Es como el capítulo que te perdiste. Yo creo que la gente se divierte muchísimo viéndolo. Son dos horas de diversión, creo que salen cansados de tanto reír.

Si tuviera la oportunidad de ser otro personaje de Betty, la Fea, ¿cuál escogería?

Ay, no, me la pones muy difícil, creo que ningún otro. Pero creo que me habría gustado ser Betty, es un personaje hermoso. Beatriz Pinzón Solano es una cosa muy loca, es un gran personaje.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ