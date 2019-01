¿Se le mediría a dormir con un animal de este tipo? La rara mascota con la que duerme Greeicy Rendón.

Fue la misma cantante colombiana quien lo mostró a través de las redes sociales.

Y es que en historias de Instagram, reveló lo enamorada que está de una oveja, tanto así que hasta se goza dormir con ella.

Las imágenes fueron guardadas por el portal Pulzo:

La rara mascota con la que duerme Greeicy Rendón

Cabe recordar que Greeicy es una apasionada por todo tipo de animales.

Muestra de ello es la finca que tiene junto Mike Bahía, su novio, en Rionegro, Antioquia.

Un lugar donde viven varios perros, gatos, gallinas, conejos y vacas, entre otros animales.

En la actualidad Greeicy se encuentra totalmente enfocada en su carrera musical.

Justamente el viernes pasado dio a conocer su nueva canción, Ganas.

El tema habla sobre la determinación que tienen las mujeres al tomar la iniciativa cuando la otra persona les gusta.

“Desde hace rato estoy notando que no te atreves a hablarme. Si tú supieras cuánto me gusta que yo te piense y tú no me buscas y por eso me acerqué”, dice parte de la canción.

