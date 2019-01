El error de Juan Diego Alvira en el cubrimiento del atentado de la Escuela General Santander

Así fue la embarrada de Juan Diego Alvira en plena emisión de Noticias Caracol.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, habló sobre lo sucedido en el atentado con carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander, que ya deja un saldo de 21 muertos y 68 heridos.

En rueda de prensa, el ministro habló sobre la versión de que un perro policía olfateó los explosivos que el terrorista transportaba en su camioneta Nissan Patrol modelo 93, y desmintió que tal perro existiera.

En plena emisión de Caracol Noticias, el ministro señaló que "aquí no hubo ningún perro como se ha dicho. Ningún perro fue muerto. El único perro que puede detectar explosivos se encontraba en la puerta principal de la escuela General Santander".

Con esto desmintió la teoría de un perro muerto, y de un perro héroe y quedó aclarado que el canino que vigila la escuela, está fuera de peligro y sin ninguna herida, pues estaba en otra puerta de la institución educativa. Pero, los colombianos registraron la embarrada de Juan Diego Alvira.

Sin embargo, a pocos minutos de la intervención del ministro, el periodista y presentador de Noticias Caracol, habló sobre la hazaña del perro y hasta señaló la puerta en donde "olfateó los explosivos".

Todo, seguramente, porque no alcanzó a escuchar al ministro y porque se encontraba en el lugar de los hechos, no en la rueda de prensa. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, por lo que el periodista aclaró los hechos.

Efectivamente, señaló que no escuchó al ministro y por eso se quedó con esa versión que han manejado todos los medios de comunicación, hasta el momento.

Si tienes razón. No pude oír esa parte… gracias — Juan Diego Alvira (@JuanDiegoAlvira) January 18, 2019

Dice el Ministro de Defensa en la rueda de prensa que no hubo ningún perro que olfateara los explosivos.

Pasan a Juan Diego Alvira informando en el lugar de los hechos y lo primero que hace es mostrar la puerta donde “el perro olfateó los explosivos”.

¿Por qué son así? — Daniel Ibarra Andrade (@d_ibarra) January 18, 2019