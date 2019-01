María Gabriela de Faría, la cara latina de 'Deadly Class'

Dirigida por los hermanos Russo y basada en el cómic homónimo de Rick Remender, llega a la pantalla chica, Deadly Class, una serie oscura que cuenta la vida de unos particulares estudiantes que viven su día a día en una escuela élite que tiene como objetivo educar a las próximas generaciones de asesinos. Pero no de cualquier clase de matones, se trata de los más importantes del mundo.

El primer capítulo de la producción comienza con un joven caminando sin rumbo fijo, aunque con un afán por escapar de las autoridades. Se trata de Marcus, interpretado por el actor Benjamin Wadsworth.

Y justo cuando está a punto de ser atrapado, es rescatado por un grupo de adolescentes que lo conducen a esta escuela prestigiosa, donde tendrá, literalmente, que explotar sus capacidades como asesino, si realmente quiere sobrevivir en un mundo de jóvenes que no le tienen miedo ni a matar, ni a morir.

Mostrando el poder latino en la serie

Una de las estudiantes de esta escuela es María Gabriela de Faría, el rostro latino de la producción y quien interpreta a la mexicana María Salazar. Una joven con trastornos mentales, que comienza a relacionarse con Marcus más que los demás alumnos.

"Es un show asquerosamente honesto, una serie con la que todos nos vamos a poder relacionar de alguna manera", María Gabriela de Faría.

"Ella en un momento es extrovertida, alma de la fiesta, segura, encantadora y al siguiente momento está llena de rabia, depresión y es una máquina de matar. Es bipolar y se medica en secreto porque para ella tener este problema es una debilidad y en la escuela cualquier cosa que sea una debilidad será usada en contra. Fue secuestrada por el Cartel del Alma del Diablo cuando tenía siete años, y desde ese entonces ha estado trabajando y viviendo con ellos, pero definitivamente no pertenece a ese mundo bajo mundo, no es el mundo en el que ella quiere estar y siempre está buscando una salida", aseguró la artista venezolana.

María Gabriela asegura que no tenía idea de que la serie estuviera basada en un cómic, y aunque la tomó por sorpresa en un comienzo, decidió leer esta historia para darle matices a su personaje, claro, sin hacer que su María Salazar fuera exactamente igual a la de la historieta.

"Fue chistoso porque cuando yo quedé en el personaje me mandaron unos apartes del guion piloto y, además, me mandaron unos apartes del cómic, pero yo no lo sabía porque no estaba familiarizada. Luego, realmente caí en cuenta que mi personaje estaba basado en un cómic y fue entonces cuando salí a comprarlos e inmediatamente empecé a leer. Tiempo después me di cuenta de lo popular, famoso y respetado que es Rick Remender, y de la gran cantidad de seguidores que tiene el cómic alrededor del mundo. Eso me dio cierta sensación de responsabilidad, porque las personas que por años han seguido el cómic se han imaginado a estos personajes, los tienen en su cabeza, y en muchos casos los conocen más que nosotros, y uno quiere darles todo lo que ellos sueñan y que la interpretación de los personajes cumpla las expectativas".

Detrás de cámaras

Asegura que tanto ella como el resto del elenco fueron afortunados porque tuvieron la oportunidad de trabajar con Rick Remender, y tuvieron más confianza en el proyecto, pues nadie mejor que el creador de este mundo para dar los consejos necesarios antes y durante las grabaciones.

"Hemos sido muy afortunados de tener a Rick como escritor, productor y Show runner. Y no solamente eso, además, tuvimos una relación muy cercana con él. Rick se encargó de que todos nos sintiéramos cómodos contactándolo diariamente para preguntarle sobre diferentes aspectos, a veces, hasta él mismo nos preguntaba. Por ejemplo, una vez, de repente, me preguntó: '¿tú qué crees que haría María acá?'. Entonces fue una construcción de personajes e historia en equipo y sin duda, fue maravilloso".

Hasta el momento no se ha hablado de una segunda temporada, pero según María, esta primera parte ha sido bien recibida: “Los fanáticos de Comic Co de San Diego y New York tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo y quedaron muy contentos con el elenco y la historia”.

