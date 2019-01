Todo se dio en un nuevo capítulo del reality de Caracol. Participante de La agencia se ganó la rabia de sus compañeros por esta actitud.

Y es que antes de una nueva prueba de eliminación, los participantes tuvieron que enfrentarse a un desafío para cerrar el segundo ciclo.

Esta prueba tenía que ver con hacer una pasarela urbana, colorida y que tuviera de por medio una coreografía.

En medio de los ensayos, Eli gritó a sus compañeros y eso no les gustó a ellos.

Luego de la prueba, ellos se sentaron a hablar con ella para pedirle que cambie esta actitud, pues de acuerdo con ellos, esto se ha presentado en varias ocasiones.

Sin embargo, esto no le gustó a Eli, quien en medio de lágrimas aseguró que ella suele ser bastante expresiva y que será muy difícil que cambie.

¿Le costará esto una eliminación? Preguntaron algunos televidentes del reality de modelos.

En redes sociales las opiniones estuvieron divididas, entre quienes la apoyaron, y quienes estuvieron de acuerdo con sus compañeros.

A continuación algunos comentarios de los televidentes en Twitter:

Eli eres hermosa y talentosa no importa lo que diga nadie 🧡 #LaAgenciaBatallaDeModelos

