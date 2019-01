10YearChallenge, el reto con el que los famosos desempolvaron sus fotos del pasado

View this post on Instagram

También caí en #10yearchallenge Y aunque me parece una verdadera bobada, lo cierto es que gracias a él descubrí: 1. Que en el 2009 no existían las selfies por lo que en el 99% de las pinches fotos salgo acompañada. 2. En el 2009 tuve el pelo de 3 colores (rubia, pelinegra y pelirroja) lo cual explica muchas cosas de hoy. 3. Cada año me maquillo, me peino y me arreglo menos. 4. Definitivamente HOY soy MUCHO más feliz que antes. Que los años, la vida y las experiencias sigan pasando y los sueños se sigan cumpliendo! 🙏🏻 ah! Y descubrí también que siempre he posado igual! 😜