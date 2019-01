"Desnudo" de Carla Giraldo vuelve a dar de qué hablar en redes

View this post on Instagram

Para los que les “gusto“ tanto mi foto y la camiseta de mis TETAS ( ahora si no me importa herir susceptibilidades) y fueron corriendo a reportarla. Aquí la tienen una y mil veces más !!!! Dejen La cochina envidia. Yo , mis tetas y mi cuerpo en la última edición de @revistadonjuan Director : @fernando.gomez.e Fotos : @hernanpuentes Maquillaje : @edwinbeltranmakeup Calzones escogidos por : @maofonnegra Ho Ho Ho feliz navidad (ES UNA CAMISETA ,PARA LOS QUE NO PUEDEN VER MÁS ALLA DE SUS OJOS ) #viviennewestwood #punk