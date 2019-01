La presentadora compartió una difícil anécdota de su pasado. Triste relato: Claudia Bahamón contó por qué no suele celebrar su cumpleaños.

En conversación con Canal 1, la presentadora y modelo habló de su cumpleaños #40, que fue en días pasados. Si bien estuvo de viaje, contó que realmente nunca hace grandes celebraciones.

"yo no soy de las que celebran el cumpleaños. Nunca he hecho una fiesta loca, tuve una experiencia súper triste cuando cumplí 15 años; se me murió mi novio. Desde ahí nunca celebré mi cumpleaños. 20 años después una sola vez y casi me da un infarto celebrando", contó.

De igual manera, habló de cómo ha aprendido a vivir cada día al máximo. Así, ha vuelto poco a poco a celebrar a su manera, y está dichosa de haber llegado a la cuarta década.

"Por algún motivo yo siento que los 40 son el mejor momento de la mujer", dijo. Vea a continuación la entrevista completa.

