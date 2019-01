Baile de Laura Acuña es para risas en redes sociales

View this post on Instagram

¡Mira el detrás de cámaras del #Reto4Baile de @teamohijotv @lauraacunaayala @piteralbeiro @linatejeiro e @ivanlalindeg! 😎 ¡Así de contentos estamos esperando un nuevo capítulo de #4ElementosCol! No te pierdas la PRIMERA ELIMINACIÓN de @4elementoscol hoy a las 7:30pm por el @CanalRCN 🎬 @entretenimientorcn #entretenimientorcn #4elementoscol