La verdadera razón por la que Angélica Blandón fue eliminada de 'Reto 4 elementos'

Nunca pensé ser parte de un reality, no porque tenga una opinión negativa sobre ellos, me daba miedo reconocerme bajo ciertas presiones. #4elementoscol no sólo me permitió hacer una terapia de choque sobre mis miedos, esos temores que con los días se van volviendo moustrous. Las capacidades son distintas para todos, como las fortalezas y los antecedentes para llegar a los retos. Gracias a todos los que apoyaron al equipo verde 💚 y a mi. Los invito a seguir apoyando a nuestro equipo y @sebastian_vega1 un ser humano precioso que ha demostrado que el liderazgo es un sabio Samán que observa de pie y tranquilo sus raices para hacerlas crecer. Gracias sebas porque me voy siendo más fuerte y más sabía. El tiempo es corto pero allá dentro es intenso. Besos a ami princesa diosa del aire @natyortizz un orgullo vestir el verde a tu lado. Sigan con paso seguro que yo desde aquí los estaré apoyando. Fuerza 🌳 mientras me recupero de un esguince grado 2 y una lesión fuerte en la cadera. Les mando amor.