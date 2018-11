Todo listo para una nueva edición de los Grammy Latinos

Y se espera que los colombianos brillen en esta gala. Vea en vivo los premios Grammy Latinos, hoy 15 de noviembre de 2018.

Si todavía no se ha programado, le contamos que estos serán emitidos desde las 8:00 p.m., por TNT.

La actriz Ana de la Reguera y el cantante Carlos Rivera serán los presentadores principales de la noche.

Entre los artistas que se presentarán se encuentran Karol G, Kany García, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Maná, Victor Manuelle, Banda Los Recoditos, Carlos Vives, Sebastián Yatra y más.

Vea en vivo los premios Grammy Latinos, hoy 15 de noviembre de 2018, desde las 8:00 p.m., por TNT

Además, se conoció que Marc Anthony, Bad Bunny y Will Smith serán parte del show dará inicio a esta gala.

Este año J Balvin parte como el gran favorito en la 19 edición de los premios Latin Grammy, con un total de ocho nominaciones.

Cabe mencionar que en la pasada edición Bruno Mars se convirtió en el ganador de la noche al llevarse a su las categorías más importantes con canción del año por That's What I Like, grabación del año con 24K Magic, y álbum del año.

Nos preparamos para los #LatinGrammyTNT junto a @betopasillas recordando el gran hit de la última entrega de los premios, "Despacito". Esta vez, se sumaron artistas callejeros en Las Vegas y fue ¡GENIAL! 🎼🎼🎼 pic.twitter.com/LXFbXDJ4Lg — TNT™ América Latina (@TNTLA) November 14, 2018

