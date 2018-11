En días recientes se conoció su deseo por operarse las mejillas, ¿se operará? Tuti Vargas contó la verdad sobre su próxima cirugía estética.

En su edición más reciente, una revista de farándula aseguró que Tuti Vargas se haría la bichectomía. Esta operación, famosa entre las celebridades, consiste en retirar las glándulas de Bichat, ubicadas en el mentón y parte baja de las mejillas.

Sin embargo, Tuti Vargas desmintió esta información desde sus redes sociales.

"Que dizque me voy a operar los cachetes. No me voy a operar de nada, Me operé las cordales, y por eso estuve inflamada unas dos semanitas y por eso estaba con el cachete inflamado. Pero más allá… no tengo ni idea, vea pues, uno se entera de cosas de uno por los demás", dijo Tuti en sus historias de Instagram.

Así, la influenciadora de redes dejó claro que no se hará la bichectomía, tal como indicaba la revista. De paso, le mandó un mensaje a los medios que "inventan" noticias sobre ella.

