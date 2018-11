La primera temporada de 'Rick y Morty' vuelve a la TV

Rick y Morty es considerada una serie de las series animadas más exitosas y amadas por los televidentes del mundo. La producción que comenzó a emitirse en 2014, y que ahora es considerada una serie de culto, ha vuelto a ser emitida por TNT Series, con el objetivo de que más personas se unan a este fenómeno televisivo.

Rick & Morty es una animación que enseña a respetar a los mayores, aún si se trata de un alcohólico peligroso, delirante, que vive una realidad paralela y que… es tu propio abuelo. El viejo en cuestión es Rick, un científico loco cuya vida pasa entre viajes intergalácticos y los universos alternativos, y que resulta una influencia irresistible para su nieto Morty, un adolescente solitario y sin muchas aspiraciones en la vida.

"En realidad desde que comenzamos con este proyecto han habido muy pocos episodios fáciles. Pero la verdad, todavía recuerdo el primer capítulo porque se hizo imposible de terminar. El primer episodio fue super problemático. Tomó muchas, muchas, muchas revisiones para llegar a ser lo que vieron en televisión. Lo peor es que ese episodio estreno tuvo un efecto dominó porque con el segundo y tercer capítulo también vivimos el mismo proceso en el que pensamos una y otra vez que no estaba funcionando y que debíamos escribir todo de nuevo", cuenta Dan Harmon, uno de los creadores de la serie, respecto a los momentos que no olvidará de esta serie y su realización.

La serie ganó dos Annie Awards en 2018 y en cada episodio se realizan diversas referencias a la cultura pop, desde Star Trek a Vincent Van Gogh. En la lista se encuentran Breaking Bad, Doctor Who, Futurama, Los Simpsons, Tintín y The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, aunque quizá la más obvia sea Volver al futuro.

“Siempre hemos querido que la serie se vea real. Por eso los personajes y sus historias han ido cambiando con el pasar de los capítulos” , Justin Roiland, creador de la serie

Justamente, este tipo de referencias han hecho que los televidentes realicen a menudo todo tipo de teorías, conexiones y hasta predicciones. Un hecho que le da gracia a Justin Roiland, el otro creador de esta serie.

"Creo que es normal y divertido para los fanáticos teorizar y tratar de conectar diversos puntos. Ellos van a hacer eso sin importar qué y me gusta dejarlos. No quiero estorbar. Recibo preguntas canónicas, personas que nos piden que pongamos fin a un debate, sin embargo, evito responder a eso porque me gusta que los fanáticos creen sus propias historias. Además, siento que es malo tener esos pensamientos pegados a mi subconsciente. Mi objetivo siempre ha sido pintar el lienzo de la serie con ideas que salgan de nuestro cerebro y que no surjan de leer todas las teorías de los seguidores".

Muchos son los televidentes que les preguntan a estos dos personajes cómo mantienen la historia en equilibrio, pues además de su humor, también tiene una cuota grande de realismo y reflexión.

De acuerdo con Justin la respuesta es: "Una sigue a la otra. Considero que la comedia es, en el fondo, terror. Comienza como ese juego en que tu madre se cubre la cara y crees que ha desaparecido de la tierra por completo. Sin embargo, aparece de nuevo, y aunque el mundo acababa de terminar hace un segundo, se convierte en un momento de risa. Con lo anterior quiero decir que la vida es trágica, pero la comedia te recuerda que la vida continúa. Entonces, para obtener risas viscerales de una serie, de un guion, necesitamos ir primero donde las cosas son aterradoras. Creo que la gente a veces confunde eso con puro nihilismo o con una comedia oscura y tóxica, pero hay una manera de hacerlo con un propósito, y nuestra idea principal es intentar aliviar ese terror".

Al ver el éxito de la serie, los creadores no se cierran a la idea de hacer una película basada en los personajes principales de la producción.

"Lo hemos pensado y no lo descartamos. Lo que pasa es que es una animación y se siente como el tipo de proyecto que no sería tan fácil poner en marcha. Pero podría ser ingenuo al respecto. Parece casi el tipo de cosas a las que podrías dedicar algunos recursos mientras todavía estabas haciendo el programa de televisión. ¿Quién sabe? Nunca había tenido un proyecto animado que fuera tan bien recibido, así que no sé cómo funciona ese aspecto en la industria. Será interesante comenzar a tener esas conversaciones", concluyó Dan Harmon.

