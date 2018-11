"He entendido qué es lo que me hace único como artista": Esteman

Fuimos amor es la continuación de Noche sensorial, cuéntenos más sobre esta canción

Así como lo dices, es la continuación, es lo que pasó después de la "noche sensorial" cuando esas dos personas se conocieron y Fuimos amor es una mirada desde el futuro sobre todo lo que pasó desde noche. Es una canción que sí tiene el groove de Noche Sensorial porque tiene mucho baile, al igual que todo el disco, que tendrá esa onda, pero es una canción mucho más sentida con un flow de música disco, un funk. Siempre me ha llamado la atención pero aquí puesto de una manera mucho más minimal. Es una de las que más cariño le tengo en el disco por la fuerza que tiene, tiene muchos sentimiento detrás, y la veo como una canción con mucha potencia desde la letra hasta el baile. Espero que al público le guste y los haga mover bastante.

¿Qué nos puede adelantar sobre ese próximo disco?

Una de las cosas que caracteriza este álbum, que para mí ha sido esencial, es que es un tercer álbum donde he podido reflejar mi esencia como artista. He entendido en estos nueve años qué es todo eso que me hace único y humano, eso es lo que quiero compartir con mi público. Es un disco liberador, un disco que habla de amor libre. Todas estas canciones tienen eso por un lado, pero también vienen para bailar con muchos sonidos caribeños. También hay otros sonidos electrónicos con la particularidad de la presencia especial de la letra, donde se habla de la libertad de amar, de ser uno mismo. Por otro lado acercarme a la fiesta de una manera auténtica con un sello que a la vez es muy colombiano. Este disco lo grabé entre México, Colombia y Estados Unidos, así que fue bonito mirarme desde lejos y entender todo eso que me hace particular como artista y como colombiano para ver qué es lo que puedo aportarle a la escena latinoamericana desde mi contexto.

¿Vamos a ver colaboraciones en ese disco?

En este disco decidí concentrarme en mi esencia, sí pienso hacer colaboraciones de las canciones en vivo con un DVD, pero todas están enfocadas por ahora en mí como solista, trato de explotar ese lado que he dejado antes en colaboraciones. Hubo colaboraciones en cuanto al proceso de escribir canciones, porque hice más de 30 aunque al final quedaron 12.

Algo que siempre ha caracterizado a Esteman son los videos de sus canciones, ¿qué vamos a ver con este nuevo disco?

En general, para mí el tema del video tal como dices es muy importante. Con Fuimos amor y con todo el disco verán que para mí no se trata solo de hacer un video bonito, sino que se vea muy real. Que rompamos esquemas a la hora de contar historias, en el caso particular de yo contar mi historia y ponerme en el papel de actor, eso es algo que estará muy presente en este disco. El video me da la posibilidad de una actuación muy real en la que soy yo mismo, es como un statement que me propuse como artista, de hacer algo que no siempre es tan fácil.

Desde las épocas de No te metas a mi Facebook al día de hoy, ¿cómo ha evolucionado ese statement de Esteman?

Ha sido una evolución muy chévere porque todo se ha dado de una manera muy fiel a lo que he estado viviendo y muy honesta según mis intereses como artista y como persona. Al principio empecé haciendo música desde una mirada muy personal, pero luego empecé a mirar más al exterior. He ido quitándole las capas a la cebolla y dejando que las personas me conozcan, y creo que eso ha hecho muy fuerte la evolución. Este disco es más colorido, diría que para mí es el más importante.

