¿El reinado estaba arreglado? El error en la transmisión que lo demostraría

Muchos hablan de fraude en el Reinado Nacional 2018 por este error.

Ya sabemos el nombre de la nueva soberana de la belleza colombiana. Gabriela Tafur, la representante del departamento del Valle, se llevó la corona y participará en Miss Universo 2019.

En lo que fue la renovación del Concurso Nacional de Belleza, con nuevo canal que lo emita y con una organización muy diferente, hubo muchos errores. La más criticada de la noche fue Daniela Álvarez.

La exreina 2011 de Colombia, no gustó muchos a los televidentes que aseguraron que no tiene madera para presentar el certamen. Sin embargo hubo un detalle que llamó la atención.

En medio del llamado de las cinco finalistas y cuando se iba a nombrar a la cuarta llamada a participar de la fase final, Álvarez se confundió.

En vez de anunciar a la cuarta finalista, dijo lo siguiente:

Daniela Álvarez: Bueno. Ya es el momento de nombrar a nuestra Señorita Colombia. ¿No?

Carlos Calero: Claro que sí. ¿Nos vamos con nuestra cuarta finalista?

De inmediato Álvarez respondió.

Daniela Álvarez: ¡No! ¿Vamos a nombrar a la señorita Colombia o a la virreina?

Carlos Calero: Cuarta…

Daniela Álvarez: ¡Ay no! Me confundí. Ya me emocioné demasiado. Vamos con la cuarta finalista, ella es la señorita Bolívar.

Pues el concurso siguió su curso y curiosamente fue la señorita Bolívar la que quedó elegida como virreina nacional de la Belleza, lo que levantó suspicacias.

¿Usted cree que hubo fraude en el Reinado Nacional 2018?

Oigan y es que ese #CNBxTelecaribe estaba arreglado o qué? Daniela Álvarez dice que va a nombrar a la virreina y nombra a Bolívar, pero en realidad era a la cuarta finalista. ¿Ya sabían que era la Virreina? 😐 pic.twitter.com/EIvgEL9obe — Lina Margarita (@Marggelina) November 13, 2018

¿Realmente fue un error lo que sucedió con esta designación o había algo arreglado?

