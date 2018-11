El caminado de la señorita Bolívar que causó carcajadas 

View this post on Instagram

No saben cuántas veces soñé con este día… llevando la banda de Bolívar, vestida de la India Catalina, en una carroza por toda la avenida santander. Hoy bailé, me caí, me reí, hasta lloré de la emoción de ver tanta gente que me apoyaba, de ver como se cumplía uno de mis tantos sueños. Hoy simplemente fui feliz ! @reinadocolombia #noviembreencartagena #yosoybolivar . . . El creador de este traje de india fue este hombre: @luiscagnas 🤗gracias por tanta dedicación y apoyo!