La ahora empresaria dio a conocer la noticia con un video. Con particular anillo le propusieron matrimonio a Yina Calderón.

Las imágenes se encuentran en su cuenta de Instagram.

En ellas solo se puede ver la mano de Yina, quien está mostrando el anillo.

“Mi novio me pidió matrimonio, miren lo que medio”, dice en el video.

Sin embargo, en el mensaje que acompañó el video aseguró que todo se trataba de una broma.

"Me caso señores…( broma )… ¿Cuántas más quieren un anillo así?".

Y es que el anillo que tiene puesto en el video es usado por algunas parejas en sus relaciones íntimas.

Cabe mencionar que la exparticipante de reality suele subir a sus redes todo tipo de parodias.

Pero por ahora, parece que no llegará al altar.

Este año Yina dio de qué hablar por una serie de intervenciones.

La empresaria tuvo que volver al quirófano por biopolímeros en sus nalgas.

"Acepto mi error, esto fue hace tres años y no imaginé que ahora me causara tanto dolor. No sé cómo vaya a quedar mi cola mañana, lo dejo en manos de Dios y de mi cirujano, pero tomen esto como ejemplo, digamos no a lo biopolímeros, digamos NO a inyectarnos cualquier sustancia extraña en nuestro cuerpo", dijo en un video.

