¿Por qué Juan Carlos Giraldo no ha estado en 'La red'?

¡Fuera, fuera, fuera! Como en toda empresa, los trabajadores deben cumplir un periodo de prueba y @jgiraldoreporta no podía ser la excepción. Tras dos meses, hemos decidido que no continúe con nosotros. 😅 Mentiras, Juan, te deseamos los mejores deseos en este proyecto que inicias con el canal y esperamos tu pronto y no tan querido regreso. 😚 #LoQueCallanLos