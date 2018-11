Muchos televidentes no quedaron contentos con la decisión de los jurados. Jurados de Yo me llamo decepcionaron a televidentes por no eliminar a Thalía.

Este jueves los jurados, imitadores, público y televidentes fueron protagonistas de una nueva noche de eliminación.

Yuri, Víctor Manuelle, Thalía y Luis Miguel, fueron los imitadores que estuvieron en la cuerda floja.

Y luego de sus presentaciones, y de la crítica del público, Yuri y Víctor Manuelle fueron los nuevos eliminados del programa.

En redes sociales no se hicieron esperar los comentarios de los televidentes.

Especialmente en Twitter, los fanáticos del programa aseguraron que estaban de acuerdo con la eliminación de Yuri, pero no con la de Víctor Manuelle.

Y es que para los televidentes Thalía era quien debía decir adiós, porque para ellos, no tiene la voz similar a la de la cantante mexicana.

A continuación algunos de los mensajes relacionados al tema:

#YoMeLlamo esa thalia no y

Tiene la voz — NuBiEsItAgaitan (@nubyesita89) November 9, 2018

@CaracolTV #YoMeLlamo era más artista Víctor Manuel que Thalia 😡 — Diego Gaviria™ (@diegogaviria1) November 9, 2018

@YomeLlamo y quedo Thalia LA QUE LE FALTO TODO!#YoMeLlamo — LA (@Naly2010) November 9, 2018

#YoMeLlamo es enserio? Prefierieron a Thalía en vez de Víctor Manuelle qué les pasa jurado. 😡 — Edwin Joan Quintero (@niwde_quintero) November 9, 2018

Que falta de respeto que se haya ido Víctor Manuelle y se quede Thalía !! #YoMeLlamo pic.twitter.com/Mr4OMu972P — Lina Estrada Marín (@lmestrada) November 9, 2018

Yo me llamo es en la actualidad uno de los programas más vistos por los televidentes colombianos.

“Este año hay cantantes profesionales imitando; entonces las fuerzas vocales interpretativas son brutales, te dan esa bonita sensación de que hay un gran talento. Tanto abuelitos como jóvenes lo disfrutarán”, dijo Pipe Bueno a través de un comunicado.

