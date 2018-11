Al parecer, todo fue cuestión de celos. 'Pelea' entre Carolina Soto y Mabel Cartagena es motivo de risas en redes.

Pero esto no tiene nada que ver con relaciones amorosas, sino más bien, con una decoradora.

La historia se conoció por unos videos que Mabel compartió en sus redes sociales.

"Yo le presté a mi decoradora a varias famosas. A Carolina Sánchez la conocí en Bogotá cuando me decoró el apartamento que tenía allá. Ahora que me vine para Cali empezó a decorarme toda la casa, a mí me toca de a poquito porque cada cosa cuesta. Yo se la presenté a Laura Tobón y ahora la está usando Carolina Soto y mi casa quedó en pausa".

'Pelea' entre Carolina Soto y Mabel Cartagena

Carolina Soto no se quedó callada y respondió:

"Este mensaje es para Mabel Cartagena que ayer me estaba diciendo que por mi culpa estaba durmiendo en un colchón porque la decoradora esta muy dedicada a lo mío. Mabel deja tus celos, estamos comprando cosas".

Sin embargo, cabe mencionar que el tono de las presentadoras siempre fue a manera de chiste, y su "pelea" solo fue una broma.

Mabel Cartagena fue una de las caras más relevantes del canal RCN durante un tiempo.

Por otro lado, Carolina Soto es presentadora de Día a Día de Caracol, aunque en la actualidad se encuentra de licencia de maternidad.

