Move Concerts, organizador del evento que se realizará el próximo miércoles 21 de noviembre en el estadio El Campín, dio a conocer que debido a la gran demanda, hay nueva boletería habilitada en todas las localidades para este concierto. Tenga en cuenta que las entradas se pueden conseguir en toda la red de TuBoleta.

El show de Roger Waters presenta una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevarán al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), además del material en solitario de su álbum Is This the Life We Really Want?, editado el año anterior y que fue bien recibido tanto por los seguidores como por la crítica.

“Será una combinación de mi extensa carrera, mis años junto a Pink Floyd, además de algunas composiciones recientes. Probablemente 80% del repertorio será material antiguo y el 20% restante nuevo, sin embargo todo estará enlazado por un tema general. Será algo divertido y sensacional. Te lo prometo”, dijo Roger Waters a través de un comunicado de prensa.

En pocos días comenzará el montaje para la presentación del británico.

Nueva boletería habilitada para concierto de Roger Waters

