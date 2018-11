El video de Thalía "Me oyen, me escuchan" fue todo un éxito y hasta triunfó como #ThaliaChallenge. La forma en la que la artista grabó el video la convirtió en un fenómeno de las redes sociales.Pero fue ella misma quien reveló la verdadera historia detrás de este hit.

Durante su gira de medios por México, para promocionar su nuevo disco 'Valiente', contó que el éxito de su video fue una casualidad. "Fue una mañana donde me levanté muy cansada, de esas mañanas donde no me quería levantar, estaba desanimada, en un día de esos que todos tenemos".

En el programa'Hoy' de Televisa dijo que un amigo le regaló el atuendo que utilizó para su viral video. Además, también manifestó que ese día no tenía ni ánimos de peinarse.

Sin embargo, recibió la llamada de una amiga que le informó que su video musical 'No me acuerdo' llegó a las 300 millones de visualizaciones en YouTube. Por ello la alentó a transmitir en vivo para celebrar con sus fans, de acuerdo con Infobae.

La verdad detrás del video de Thalía "Me oyen, me escuchan".

“Vi ese vestido, me lo puse, el pelo lo traía de terror, me puse una cosa en la cabeza para que hiciera bulto. Agarré el selfie stick y ya me puse a hablar y cantar como todos los videos que hago toda mi vida, todo el tiempo”, dijo Thalía.

Tras ello, el clip invadió las redes sociales en el que milllones de personas se grabaron copiando el estilo de Thalía al bailar y su tono para decir "¿Me oyen?, ¿Me escuchan?, ¿Me sienten?".

"Cada video es una cosa impresionante y me dio mucha alegría porque me di cuenta que no soy la única loca suelta en la vida, no soy la única que anda sin correa, que camina en contracorriente, no soy la única sino que hay millones que hicieron click en esa locura y se aquello se descontroló".

