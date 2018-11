Diva Jessurum es reconocida en el país por su amplia carrera como presentadora de entretenimiento. Ella, con su peculiar estilo, ha cautivado tanto a los televidentes, como a las celebridades. Sin embargo, en este momento paso de contar las noticias a ser noticia con su supuesta relación amorosa con Rafael Caparroso. La polémica forma como Diva Jessurum marcó territorio con Rafael Caparroso

La barranquillera compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos de su paseo en Cartagena junto al actor.

Y, aunque no es la primera vez que comparten fotos juntos, lo que llamó la atención fue una publicación en la que aparece la presentadora con un diminuto bikini rojo, sentada sobre el regazo de Caparroso, mientras aparece tomándola por la cintura.

"Más de nuestro fin de semana en Cartagena", escribió en la descripción de la publicación.

Era cuestión de tiempo para que los usuarios de la red social comentaran su punto de vista. A las pocas horas de compartida la imagen la opinión en redes se dividió.

Mientras algunos aplaudían su sensualidad, otros no dudaron en hacer referencia a que no era la manera de mostrar a su "amigo/compañero", ya que cuando le han preguntado por su relación niega que son novios.

"A pesar de la edad esta señora se ve bien, siempre es que las cirugías sirven", "Estás muy bonita Diva te felicito por tu esfuerzo y todo el cambio que has logrado", "Qué cosa con la gente, si le rasca es porque le pica la felicidad ajena".

"No entiendo cuál es la finalidad de las publicaciones de esta señora, quiere demostrar que también son sexy y se puede levantar al que quiera, cuando lo niega en las entrevistas", "Que señora tan vulgar, a esa edad no le queda nada bien", "No me da buena espina ese hombre", escribieron algunos de sus seguidores.

Por su parte, Caparroso publicó un video con un mensaje similar al de Diva, y en el que también agradeció a los amigos que lo acompañaron.

