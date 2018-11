Todo listo para la segunda versión del festival de cine clásico 'The Classics'

En su segunda versión, el festival de las películas "que vivirán por siempre" se complace en anunciar la selección de películas que llegan a Colombia con el apoyo de The Film Foundation's World Cinema Project, UCLA Film y Television Archive, entre otros. The Classics se llevará a cabo del 8 al 14 de noviembre en Bogotá, Medellín y Cali.

Este festival es una oportunidad para los amantes del cine de ir a ver las películas que marcaron la historia del séptimo arte con la misma calidad con que fueron estrenadas. En total, más de 40 películas podrán ser disfrutadas en Cine Colombia Avenida Chile (Bogotá), Chipichape (Cali) y Vizcaya (Medellín).

"El cine es un lenguaje verdaderamente universal y presentar estos tesoros cinematográficos en teatros inspira, educa y entretiene a los espectadores de todas las edades. Estamos agradecidos con The Classics por su increíble compromiso para mantener viva la experiencia teatral ", dijo Margaret Bodde, directora ejecutiva de The Film Foundation.

Este año, la programación incluye joyas del séptimo arte como Casablanca (Curtiz, 1942) o Rear Window (Hitchcock, 1952). También, el festival incluye películas de algunos directores icónicos como Martin Scorsese (The age of Innocence, 1978), Andrei Tarkovsky (Andrei Rublev, 1966 y Solaris, 1972) y los hermanos Coen (The Big Lebowski, 1988).

Toda la programación puede ser consultada en www.theclassics.co

