Estas molestos con las decisiones de los tres artistas. Televidentes se emberracaron con jurados de Yo me llamo por esta razón.

Este lunes festivo el programa emitió un nuevo capítulo que en conclusión dejó como amenazado a Víctor Manuelle.

Un hecho que desató la furia de los televidentes, quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión.

Y es que, para los espectadores, quien debió ser amenazado fue Bruno Mars, que a su concepto no canta como lo hace el artista norteamericano.

A continuación algunos de los comentarios de los televidentes en Twitter, donde el nombre de Bruno Mars fue tendencia:

Alguien que le muestre a los jurados de #YoMeLlamo el Bruno Mars de verdad, que se nota que no tienen ni idea de cómo es, ni como canta🤦🏻‍♀️

Bruno Mars NO SE LLAMA ! donde estan los bailarines? 🤦🏻‍♀️ #YoMeLlamo pic.twitter.com/8L69A672IL

La mala noticia es que no te llamas Bruno Mars.

No canta bien, no baila y esta como una marrana en serio no fue #BrunoMars que le ven los jurados de #YoMeLlamo pic.twitter.com/0ps4fUj4xe

— Alejandra Parra (@alelita435) November 6, 2018