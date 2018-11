Superlitio regresa a Bogotá con su inigualable sabor valluno

PUBLIMETRO habló con ‘Pipe’ Bravo y Alejandro Lozano sobre esta presentación, los conciertos que les esperan antes de finalizar el 2018, la nueva versión de Viernes otra vez, y por supuesto, el documental sobre sus dos décadas de carrera que ha estado rotando en la televisión colombiana a lo largo de este año.

¿Qué verán los espectadores en su presentación en el Festival ContraCorriente? ¿Cómo es su ensamble, teniendo en cuenta que andan promocionando su reciente disco Sultana: bailando en la revolución Vol. 2?

'Pipe' Bravo: Estamos tocando cinco personas. Como bien lo saben, la banda está conformada solo por cuatro personas, pero estamos incluyendo una voz femenina, ya que como el último disco tiene muchos coros femeninos, quisimos llevar eso al sonido en vivo.

En cuanto a las canciones, hemos ido rotando los temas de este álbum dentro del repertorio, ya que a veces, como tocamos en festivales, no tenemos una gran cantidad de tiempo para tocar todo lo que quisiéramos. Entonces nuestra propuesta es incluir las canciones que la gente quiere escuchar, alguna que otra que uno quiere tocar, y las canciones del disco nuevo.

Alejandro Lozano: Para nosotros una presentación debe ser una experiencia, un viaje por las canciones de Superlitio, y eso implica trasladarnos a producciones anteriores y canciones que se han vuelto himnos para los fanáticos como Te lastimé y Viernes otra vez. Y al mismo tiempo, en ese viaje tratamos de involucrar a los espectadores en temas más recientes como Canción simple o Camagüey.

'Pipe' mencionaba que en ese listado de canciones no pueden faltar aquellas que, más allá del pensamiento del público, les gustan a ustedes. ¿Cuáles son?

'Pipe': Hace pocos estuvimos en el Día de Rock y comenzamos con una canción que justamente, me gusta tocar mucho y que se llama Sundown. No es tan conocida, pero a mí me encanta.

Alejandro: No puedo mentir que Viernes otra vez me gusta porque es un momento especial de los conciertos en los que se genera una conexión del otro mundo con los fanáticos.

Y adicional a este festival, tienen la agenda llena en cuanto a presentaciones se refiere…

Alejandro: Realmente estamos muy metidos en el rollo de promocionar nuestra última producción discográfica, así que estaremos en Medellín a finales de noviembre, en Cali a finales de diciembre, vamos hacer actividades con emisoras y el otro año vamos a estar en Costar Rica en un festival que se llama Grito Latino. Y claro, en enero daremos a conocer otras fechas para comenzar el 2019 con toda la actitud.

"Nuestro objetivo es que la gente se lleve una experiencia luego de ver a Superlitio. No queremos dar un simple recital donde la gente solo vaya a escuchar, y en el que no afloren las emociones", Alejandro Lozano de Superlitio.

Además de sus presentaciones hace poco dieron a conocer una nueva versión de Viernes otra vez, junto a Luna Baxter, quien paradójicamente fue la protagonista del video de ese tema hace unos años. ¿Cómo se dio todo esto?

'Pipe': Como nos seguimos en redes sí habíamos visto que Luna cantaba y se notaba que cantaba muy bonito. Nadie sabía que tenía este talento, y en una conversación que tuvimos con ella le dijimos que sería chévere que, siendo la actriz del video, se le midiera a cantarla. Lo hicimos lo más relajado posible, no nos complicamos mucho y creo que eso se nota en el resultado.

Alejandro: Lo más curioso y lindo es que con esta versión pusimos nerviosa a Luna, teniendo en cuenta que su rollo con la música no es algo profesional, y hace unos años fue igual porque Viernes otra vez fue su primer papel delante de las cámaras, porque ella era una actriz de teatro que luego incursionó en la televisión.

Además, ella también hace parte del video de nuestro reciente sencillo, Canción simple, y la trama cuenta lo que sucede antes de Viernes otra vez. Por qué el personaje que encarna Luna llega a X o Y situación.

¿Van a venir más videos de este álbum? ¿Qué tienen planeado?

'Pipe': Tenemos uno más en mente, aunque la verdad quisiéramos que fueran dos. Tenemos una canción muy bonita con Catalina García que se llama Desierto perfecto, que nos gustaría mucho que tuviera un video. Y también tenemos un tema que es como un poema hecho canción que se llama Dame más reggae.

Alejandro: Nuestro objetivo es elevar el poder de estos temas llevándolas al nivel de lo audiovisual. Lo que pasa es que además de todo lo que estamos haciendo actualmente, también estamos alistando la cabeza para sacar nueva música de Superlitio, entonces todo dependerá del tiempo.

También vale la pena hablar del documental que celebra sus 20 años en la escena musical…

'Pipe': Nos sentimos felices con este homenaje y sin duda, lo más impresionante fue darnos cuenta que había una tremenda cantidad de material audiovisual sobre nuestras vivencias. Nos grabaron en muchos momentos de nuestra vida y ni siquiera lo sabíamos.

Alejandro: Yo creo que nada es casualidad. Pienso que este documental comenzó a fabricarse desde el mismo momento en el que inició nuestra carrera. Y es que había gente que viajaba con nosotros y grababa, pensando en un futuro hacer un proyecto de este tipo. Observaron todo y lo guardaron bien. Y a eso se suma que el Canal Trece hizo un gran trabajo de investigación al obtener todo este material, y además hizo una cronología muy bella.

Sin duda, nos conmovió bastante, y siento que también es un reflejo de cómo las músicas colombianas se han ido ganando a través de los años un espacio mejor y mayor para trabajar.

