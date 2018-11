Shakira volvió a enamorar a los colombianos con un gran concierto en Bogotá

Shakira volvió a cumplirle a los colombianos. Luego de siete años de ausencia, cerró en Bogotá su El Dorado World Tour con un amplio recorrido por toda su discografía, pero especialmente agradecida con su tierra por recibirla de nuevo con una multitudinaria asistencia.

Aunque el concierto de la barranquillera comenzó hacia las 9:00 p.m., lo cierto es que la expectativa de su aparición en el escenario inició minutos años cuando se reprodujo el video de Nada, canción que hace parte de su último álbum.

No obstante, con Shakira ya sobre el escenario del Parque Simón Bolívar, la noche formalmente inició con una versión moderna, más pop y electrónica, de Estoy aquí, mezclada con Dónde estás corazón.

Y así como estas, también sonaron otros clásicos de la artista como Si te vas, Inevitable, Suerte y Tú, sin duda, uno de los momentos más memorables de la noche, al ver a una Shakira envuelta en lágrimas, al mismo tiempo que sus seguidores también lloraban.

Por supuesto, Shakira también le dio a su público sus mejores movimientos de caderas y sus poses más sensuales al ritmo de temas como Perro fiel, La tortura, Loba, Chantaje, Waka Waka, y la inolvidable Hips Don't Lie.

Pero además de su increíble capacidad para enamorar con su forma de bailar, otro aspecto que llamó la atención de su concierto fueron sus visuales, que además de hacer un homenaje a nuestra cultura con 'El Dorado', también logró llevar al escenario a personajes como Maluma, Alejandro Sanz, Nicky Jam y Carlos Vives, quienes han colaborado con ella en exitosos temas.

Con sus visuales también hizo un llamado respecto a la problemática de los niños en el mundo, quienes están cada vez más lejos de cumplir sus sueños por falta de educación.

La noche acabó unos minutos antes de las 11, cuando Shakira cantó La bicicleta, sin duda, uno de los temas más queridos por los colombianos. Y claro, no podía irse sin despedirse de su publico con palabras que movieron sus fibras.

"Colombia, llevo años esperando este momento. El Dorado ha sido una carrera de obstáculos hasta hoy, pero si hemos llegado aquí ha sido por ustedes. En estos meses he descubierto que el cariño que me han dado es mi tesoro y después de buscar y buscar por fin he encontrado 'El Dorado"".

La gira de la colombiana empezó en junio de este año en Hamburgo y con ella recorrió 20 países.









