El nuevo Pasabordo viene más urbano

Con Dile a tú marido, este dúo que con frecuencia se ancla a los primeros lugares de las emisoras, le apuesta a una canción con la que muchos se podrán identificar. Pero, además de ser una canción para bailar, Pasabordo quiere marcar el comienzo de una nueva era.

"Es nuestro nuevo lanzamiento, estamos muy contentos por la reacción de la gente, que ha sido muy buena, muy positiva. Conservamos la esencia de Pasabordo, pero esta vez tenemos a Noriel, que le da un toque más callejero y sexy a la canción. Dile a tu marido es nuestra gran apuesta de esta temporada. Es una canción muy pegajosa, muy comercial, que desde el primer minuto te prende", dice este dúo, que ya suma cinco álbumes de estudio.

La canción habla sobre esas relaciones que se enfrían y en la que la mujer está especialmente frustrada. Por esta razón, los Pasabordo quisieron poner a bailar a esas mujeres, y decirles que hay "más peces en el mar". "En la canción queremos mandarle un mensaje a las mujeres que están aburridas con sus parejas, que sepan que hay otros hombres que sí las van a querer, que sí las van a valorar y a darles la vida que se merecen".

De hecho, este dúo comenta que este sencillo va más allá y en él buscaron atreverse a cantarle a una mujer que está aburrida, pero con la intención de decirle que ya no lo piense más, y que se fije en otros hombres que sí la van a valorar. "Cuando empezamos a componer la canción, desde el mismo título supimos que había algo interesante. No quisimos lanzarla por el lado romántico, sino más pensando como 'dile que tú no estás bien', como diciendo que una mujer tan hermosa por dentro y por fuera no debe estar con un tipo que no te valora. Nos pareció una temática interesante, y por supuesto quisimos meterle un poquito de picante para que no sonara institucional", cuentan.

El nuevo Pasabordo

Dejando un poco de lado la canción, la agrupación reflexiona sobre lo que han sido estos diez años, que cumplieron en 2017 como dúo. "Dile a tu marido es la evolución de un Pasabordo que lleva 10 años haciendo pop y está en esa transición del pop urbano. Este es el segundo sencillo que estamos apostando en este nuevo comenzar, porque al final del día es un inicio nuevo. Es algo más grande y queremos pensar diferente, además de internacionalizarnos".

También, Jhonatan y Gabriel hablaron sobre cómo perciben el género en el que se mueven y cómo quieren expresarse dentro de este, sin perder su sello: "el reguetón y sobre todo el trap han tratado muy mal a la mujer, como un objeto, en esta ocasión nosotros con Noriel (quien colabora en la canción) tuvimos la experiencia de que él dijo que era la primera vez que cantaba algo bonito con respecto a una mujer en una canción. Nosotros siempre hemos respetado mucho a la mujer, y en este caso no es la excepción".

Por último, para antojar a sus fanáticos, el dúo comentó que aunque tienen mucho material para su próximo álbum, todavía falta un arduo trabajo de edición. "Tenemos una cantidad de canciones de las que tenemos que elegir las mejores 10 o 15, ya hemos venido botando ideas de lo que viene, pero todavía falta", comentaron.

