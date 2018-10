La crítica más frecuente de los televidentes para Yo me llamo en esta temporada

En esta temporada, a los seguidores les molesta la actitud de los jurados. La crítica de los televidentes para Yo me llamo en esta temporada.

En repetidas ocasiones, aparece un comentario recurrente entre los que siguen el programa de imitadores. Al parecer, a los televidentes les molesta la manera en que se expresan los jurados y profesores de la producción.

Más de una vez, se lee en los comentarios de publicaciones sobre Yo me llamo que en esta temporada los jurados son despectivos y "groseros" con los concursantes.

Además, a muchos les han sorprendido las decisiones que se toman en el show. Según dicen, se han eliminado concursantes que tenían potencial, pero también preguntan por qué ha sido así teniendo la posibilidad de entrenarlos en la escuela del programa.

Así mismo, para algunos seguidores parece que esta temporada el único interés de la producción es ganar rating.

"Es una falta de respeto contra el televidente que, aunque no seamos expertos en música, no somos sordos y con poco tan poco sentido común como para no darnos cuenta de lo desafinado y terrible que lo hizo "Luis Miguel", errores abismales… J-lo no fue perfecta, pero por lo menos la desafinación no fue tan evidente como la de él… Esta temporada parece que el objetivo es otro", escribe un televidente.

"Me parece que el programa debe mejorar, los profesores son demasiado groseros"., escribe otro.

Aun así, las cifras respaldan al programa, que continúa de primero en el rating de las noches.

