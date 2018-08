¿Natural u operada? Esta es la verdad de la cola de Elianis Garrido

Arrancamos semana con la mejor energía porque hay que agradecer el día vivido y cada nueva oportunidad 🙏🏻 Gracias a ustedes por la compañía en @losetodocol @canal1col 💋 nos vemos mañana, y todos los días, de lunes a viernes a las 8:00pm 👌 El vestido coqueto de lunes 👉🏼 @jhaccesorios_ 👗

A post shared by Elianis Garrido Zapata (@elianisgarrido) on Aug 13, 2018 at 8:15pm PDT