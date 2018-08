La actriz prometió hablar de algo muy personal sobre su matrimonio, cosa que no sucedió. Esta fue la mentira que dijo Johanna Fadul para conseguir visitas en su canal de YouTube.

Desde sus redes sociales, es común que los famosos reciban mensajes de sus seguidores. No obstante, algunos fanáticos no conocen límite y muchas veces rayan en el acoso. Al parecer, ese era el caso de Juanse Quintero.

"Hola mi gente linda, ¿cómo van? Oigan, yo no sé qué le pasa a las viejas, bueno, no son todas, pero sí muchas. Es que no sé dan cuenta o no saben que Juan Sebastián Quintero, mi esposo, es un hombre casado hace casi cinco años. No entiendo cómo pueden haber viejas que saben que es un hombre casado, y se le empeloten", dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

El día de hoy, en su canal de YouTube, Fadul revelaría quién o quiénes eran las mujeres que le enviaban fotos a su esposo. No obstante, esto nunca sucedió, y por el contrario la pareja solo habló de una campaña que están realizando con una famosa cadena de restaurantes.

Finalmente, no hubo mujer que le estuviese enviando fotos a Quintero. Lo único, es que en el video una mujer supuestamente recibe en toalla al actor en la puerta de su casa.

