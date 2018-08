Presentadora con difícil enfermedad salió al aire totalmente calva y recibió halagos en redes

Hoy salió una hermosa entrevista en el periódico @qhubomedallo @elcolombiano_ Gracias por mostrar mi historia, por sacarla del estadio con ese titular. Por que si se puede salir adelante, por que las calvas somos hermosas y nuestra esencia es nuestra mejor herramienta para vernos femeninas ! Gracias @yulianazv por hacer esto. #pelo #calva #quimioterapia #perderelpelo #salud #vida #esclerodermia #amorporelproceso #manuelaestevez #amor #clavaselfie #passionforlife #love #goodvibes #goodtimes #love #quimioterapy #hairstyle #recuperacion #ejerciciosencasa #ejericio #workout #workoutmotivation #gratitud #thanks

