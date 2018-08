Circula en redes video que comprobaría que Mia Khalifa está embarazada

Mia Khalifa ha provocado un escándalo en las redes luego de publicar un video en el que enseña su vientre.

Según se revela en el clip, la bella joven estaría embarazada.

Esto generó controversia porque ni ella ni su novio, el chef Robert Sandberg, no se han pronunciado para confirmar si realmente está embarazada o no.

Sin embargo, cientos de seguidores han llenado las redes con comentarios en los que aseguran que sí lo está.

Las reacciones no se hicieron esperar, memes, burlas y hasta algunos fans de la exactriz porno lamentaron la noticia.

Hoy me enteré que Mia Khalifa esta embarazada ¿Por qué tienen que destruir todo lo que amo?

Hoy sufrí un accidente en la moto, casi me la quitan y me llevan a quién sabe que puto CAI, y además me entero que Mia Khalifa esta embarazada. ¿Algo más universo de mierda?

— Johan Gonzalez (@Johan_Gonzalez2) August 27, 2018