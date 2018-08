Eso piensan los televidentes por una foto. ¿Piter Albeiro será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity?

Y es que el humorista subió a su cuenta de Instagram una foto en la que se le puede ver ya en su casa.

En el mensaje que acompañó la foto asegura que esa fue la bienvenida que le hicieron luego de su participación en el reality.

"Así me tenían la cocina de la casa cuando llegué de mi participación en MasterChef. No fue ni siquiera un mensaje subliminal jajaja no, fue directo y al grano, algo como: 'De ahora en adelante, toda tuya'”.

Sin duda esto despertó las alarmas de muchos televidentes, pues en un nuevo capítulo del reality se conocerá al próximo eliminado, y justamente, Piter es uno de los opcionados a irse.

Como es bien sabido por los seguidores del programa, la semana pasada luego de un reto de campo, María José Martínez y Variel Sánchez se salvaron del reto de eliminación.

Y después, luego de preparar un gran arroz cremoso, Carlos Hurtado también subió al balcón.

Por esa razón, Piter Albeiro, Catalina Gomez, Estefanía Borge y Susano José tendrán que enfrentarse en un nuevo reto de eliminación. ¿Quién se irá?

