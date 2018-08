Luego de mucho coqueteo en redes sociales, la presentadora contestó. ¿J Balvin y Alejandra Buitrago volvieron? Esta es la verdad.

Para nadie es un secreto que J Balvin es uno de los artistas urbanos del momento. Y entre tanto éxito musical, sus seguidores sienten curiosidad por aspectos de su vida privada.

Entre las cosas que sus fans se preguntan está la cuestión de su exnovia, la presentadora Alejandra Buitrago. Por lo que se ha visto, el coqueteo entre ambos es evidente.

No obstante, todo parece indicar que las cosas no van más allá de una simple amistad. Por lo que Buitrago le dijo al programa Lo sé todo, del Canal 1, queda claro que no están "en conversaciones".

En conversación con el programa de farándula, Buitrago comentó que simplemente tienen una "bonita amistad" y que "ya vivieron" lo que tenían que vivir juntos.

#LoSéTodo – Alejandra Buitrago La presentadora y modelo Alejandra Buitrago reveló cómo está su corazón y habló de los coqueteos que ha recibido por parte de J Balvin. #LoSéTodo Posted by Lo Sé Todo Colombia on Sunday, August 26, 2018

Recientemente, el cantante también fue sujeto de comentarios por un rumor en el que se cuestionaba su sexualidad. Ante esto, el cantante se rió durante una entrevista con Vicky Dávila y aseguró que no era homosexual.

No obstante, también comentó que no entendía por qué pensaban que él necesita defenderse de un comentario así, pues según dijo "no tendría nada de malo" en caso de que lo fuera.

