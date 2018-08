La simpática dedicatoria de madre a hija fue escrita y publicada en Instagram. Daniela Ospina le dedicó tierno mensaje a Salomé y conmovió a sus seguidores.

La empresaria, modelo y deportista es conocida por múltiples razones. Una de ellas, es su relación con James Rodríguez, con quien tuvo a Salomé, la hija de ambos, que actualmente tiene cinco años.

La pequeña, quien se parece bastante a su padre, se ha ganado la simpatía de los seguidores de sus padres gracias a su ternura.

En una foto reciente, Daniela Ospina se inspiró y le dedicó un tierno mensaje a la pequeña. En él, le contó cómo ella había llegado a su vida para llenarla de amor.

"Te soñé, te llevé en mi vientre, te cargué y te he visto crecer. Cada día y cada instante no solo me llenas de un amor inmenso, indescriptible, mágico, sino que te convertiste en mi amiga, en mi maestra, en mi inspiración. En esta dupla que juntas hemos construido nada nos falta. Podemos llegar hasta donde los sueños nos permitan, en esta dupla estamos tú y yo, juntas, unidas, amándonos hasta el infinito. Tú, mi 'Salo', y yo, para siempre. Te amo, mi hija, mi inspiración, mi amiga y mi bendición".

Daniela Ospina le dedicó tierno mensaje a Salomé y conmovió a sus seguidores

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

Publimetro Colombia Así fue como Tuti Vargas bajó 10 kilos La exparticipante de MasterChef dio sus consejos.