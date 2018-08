Ella sería el reemplazo de Laura Acuña en el nuevo 'Muy buenos días'

A pocas horas de que empiece el Mundial, veo esta foto y recuerdo la emoción que tenía de ir por primera vez a uno, el de Brasil 2014. Aquí acababa de aterrizar en Río de Janeiro. 4 años han pasado desde esa experiencia maravillosa de trabajar en un espectáculo de esa talla, de ver jugar a Colombia y que el corazón se me explotara de emoción al gritar cada uno de los goles. Esta vez no voy a trabajar pero sí a acompañarte mi @fcfseleccioncol. Gracias por cumplirme este sueño @ernesto_chalela. Sabes cuánto añoraba ir ! TEAMO! #YacasinosvamospaRusia! ❤️❤️❤️

A post shared by Jessica De La Peña (@jessdelapena) on Jun 13, 2018 at 6:48pm PDT