Maréh: de Cali para todo el mundo

En pocas horas podrán escuchar el álbum completo! 🔥 Doce canciones que recogen y recopilan esta primera etapa como compositor e intérprete, en la que navegué hasta lo más profundo de mi existencia y me descubrí en el camino haciendo lo que amo, además de la felicidad más increíble de compartirlo con ustedes! Se vino el álbum, ya apareció el #Amuleto ⚡️ . . Fotos del proceso creativo por el gran @armandomesias #álbum #Maréh #music

