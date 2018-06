Los secretos detrás de cámaras de Carmen Villalobos

#tbt del día a manos de mi adorado @hernanpuentes !!! #Repost @hernanpuentes ・・・ CARMEN🔥🔥🔥… FLASHBACK📸… ELLA @cvillaloboss … Es una Cosa de Locos… Fantástica Por Siempre… @jusecalo #tbt #flashback #portfolio #portrait #body #hernanpuentes #hernanpuentesphotographer #actress #carmenvillalobos #sintetassihayparaiso

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on May 24, 2018 at 6:45pm PDT