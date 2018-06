Presentadora de Caracol fue amada y odiada por foto relacionada al Mundial

Muchas son las personas que han despertado envidia, de la mala y la buena, por ir a Rusia y una de ellas es Marina Granziera. Presentadora de Caracol fue amada y odiada por foto del Mundial.

Y es que ella hizo que más de uno quisiera estar en su lugar luego de que subiera a su cuenta de Instagram una foto junto a Robbie Williams.

“¡Iniciando mi segundo mundial! ¡Gracias @golcaracol! ¡Orgullo total de estar en esta familia! Thank you @robbiewilliams you were so kind. [Gracias Robbie Williams fuiste tan amable]”, fue el mensaje que Marina compartió junto a la foto.

En menos de cuatro horas la foto ha tenido cientos de comentarios y más de 4 mil likes.

Cabe recordar que el cantante fue la estrella central de la inauguración del Mundial de Rusia 2018, que se realizó en el estadio Luzhniki de Moscú.

Durante su presentación cantó temas importantes de su discografía como Feel, Angels y Rock Dj.

El cantante fue aplaudido por el público, quien esperó que su presentación se extendiera por más tiempo.

Luego de eso, hacia las diez de la mañana, se disputó el primer partido del Mundial en el que Rusia superó por cinco goles a la selección de Arabia Saudita.

El debut de la selección Colombia será el próximo 19 de junio, cuando juegue contra Japón.

