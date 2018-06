Kanye West acusa de plagio a Deadpool 2 y Ryan Reynolds le responde épicamente

Que Kanye West utilice Twitter para apuntar sus dardos contra alguien no es novedad. Pero esta vez se metió con alguien que ha dominado el arte del trolleo por redes sociales: Ryan Reynolds.

El cantante publicó hace algunos días que era fan de las películas de "Deadpool" que protagoniza el actor, pero que las canciones que aparecen en la segunda era similares a la suyas. “Me encantan las películas de Deadpool. He escuchado pistas muy similares a las mías… Hermano, habría cedido mi música", escribió.

I love both Deadpool movies🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥… I heard tracks in it that sound similar to mine… bro I would have cleared my music for Deadpool …

— KANYE WEST (@kanyewest) June 12, 2018