Yina calderón perdió parte de su cuerpo por culpa de los biopolímeros

Dolió bastante muchachos 😳😳 en verdad ni a mi peor enemiga le deseo este dolor y depresión …. si piensas inyectar cualquier sustancia desconocida a tu cuerpo Piénsalo 2 veces porque las consecuencias son terribles y si ya lo tienes busca la ayuda rápida de un buen cirujano en verdad los biopolimeros matan, gracias por tanto @dr_urazanoficial @dr_urazanoficial ( ya no esta mi colita 😔 pero gracias a Dios y a mi cirujano @dr_urazanoficial estoy a salvo 😇😇 lo demás se puede solucionar )

