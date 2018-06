La presentadora, y a quien conocimos en una versión del Factor XS, le salió al paso, de manera graciosa, al comentario de una de sus seguidoras en Instagram. Salomé Camargo se cansó de las críticas y respondió a fanática que habló de su cola.

“Tu culo es tímido porque en las fotos sales culona y en persona se esconde”, aseguró esta seguidora.

Lo que hizo Salomé fue tomar un pantallazo de lo sucedido y lo subió en una historia de Instagram.

Fue en ese pantallazo donde los fanáticos pudieron leer la respuesta graciosa de Salomé:

“Jajaja, amiga, ¿dónde nos hemos visto?”, y agregó: “Hay que mamarle gallo a la vaina ¿sí o no?”.

Varias son las críticas a las que se ha tenido que enfrentar esta joven respecto a su cuerpo.

Justamente hace poco escribió en redes sociales que estaba cansada de los comentarios negativos.

“'¿Por qué te vistes así? ¡Mucho maquillaje!', 'Regalada', 'Mostrona', 'Con 16 y parece de 30', 'Asco tus cejas', '¿Dónde están los papás de esa niña?'… Sí… Les confieso que soy una persona muy sensible a este tipo de cosas, que poco a poco he aprendido a lidiar pero que no ha sido fácil, porque a pesar de hacerle creer a la gente que ya me he acostumbrado pues no ha sido al 100 %", dijo en un mensaje en su cuenta de Instagram.

En aquel mensaje agregó: "Estar al punto de sentir que no podía más, que quería que todo se acabara, que hasta era juzgada por personas muy, muy allegadas a mí y que lo único que hacía era quedarme callada. No es estrategia, no es porque me obliguen, no es porque sea insegura, es porque soy SALOMÉ y así soy".

