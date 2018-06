"Hay una historia de mi vida en cada canción": Sebastián Yatra

Hablemos de este disco, Mantra, que además es el primero de su carrera

Estoy feliz, no me termino de creer esto. Mantra por fin es una realidad y ojalá sea el primero de muchos. Con mi equipo estamos muy orgullosos del trabajo que se logró con las canciones que hay aquí. Cada una de ellas es una emoción distinta, cada una nos transporta a un lugar 'bacano'.

¿Podríamos decir que ha sido un año de debuts? No solo presentó su primero disco sino que también se estrenó como presentador de televisión…

Es un año en el que han pasado tres cosas claves, creo yo. Está el lanzamiento de No hay nadie más, que es una canción que sido realmente un fenómeno este año y estoy agradecido con las personas que la han escuchado y la han dedicado, también con los que han visto el video, con el que además nos ganamos un MTV Miaw (Millenial Awards) hace tres días. La segunda es La voz kids, por supuesto, que es lo más gratificante que me ha pasado en mi carrera porque pude acompañar a estos niños y guiarlos. También me pude conectar mucho con Colombia, estar ahí en la casa de los colombianos todas las noches es un privilegio muy grande y es una oportunidad para que me conozcan como ser humano y de conocer aún más mi país a través del folclor y los niños que vienen de todos lados. Compartir con Fanny Lú y Cepeda fue increíble. Y lo tercero, por supuesto, es el lanzamiento de Mantra, que redondea todo. Ya es un álbum y un trabajo discográfico en el que logramos mostrar toda la faceta nuestra como artistas.

¿Qué cosas lo inspiran para componer?

Esto es una manifestación de mis sentimientos, de mis emociones. Es una historia de mi vida en cada una de estas canciones. Todo es en torno al amor. Para mí el amor también es sinónimo de Dios y él es lo más importante en mi vida. El amor es aprender a hacer las cosas sin miedo, amar sin mesura, sin ego, soltar los rencores y los miedos. Es un álbum que nos hace sentir paz. Por eso lo llamé Mantra, Mantra es un sonido que si lo repites muchas veces te lleva a un estado de liberación mental y cada una de estas canciones logra eso de una manera u otra.

Es un álbum que nos hace sentir paz. Por eso lo llamé Mantra, Mantra es un sonido que si lo repites muchas veces te lleva a un estado de liberación mental y cada una de estas canciones logra eso de una manera u otra.

Usted comenzó más cercano a la balada y al pop, ¿en qué momento se acerca más a lo urbano?

Yo no me considero un artista urbano, me considero cantante y compositor de canciones enfocado en que sean buenas canciones sin importar el género. Ahorita estamos presentando el primer sencillo de Mantra que se llama Magdalena, es una balada que trata sobre una niña muy especial en nuestra vida que se fue al cielo hace como ocho o nueve meses. Es un homenaje a la vida de ella, es una balada en guitarra que gracias a Dios ya le dio la vuelta a muchos lugares. Quiero decirte es una propuesta a mezclar el pop y las baladas con un poco de ritmo más fiestero, pero sigue siendo una balada. Trato siempre de salirme de mi zona de confort, ahorita estamos trabajando en una cumbia, hicimos salsa el año pasado y seguiremos explorando. También está LOVE, que es en inglés y en español con Gianluca Vacchi, y la idea es incursionar en diferentes estilos y géneros.

A propósito de LOVE, ¿cómo llegó a la idea de hacer algo con tantas caras famosas?

Al comienzo me reuní con Gianluca porque él quería que hiciéramos una canción juntos. Después nos sentamos a hablar y pensamos hacer algo para el Mundial, así, de locos. Terminamos haciendo esta canción y ya cuando vimos la magnitud y la fuerza que tenía dijimos que sería buena idea meter jugadores en el video y ahí empezó toda esa odisea que fue casi imposible pero gracias a Dios se logró. A estos jugadores, James, Falcao, Yerry Mina, Dani Alves, les agradezco infinitamente su ayuda a la canción y haber decidido participar y estar con nosotros en este video, que además es muy interactivo y representa el amor.

Usted ha dicho anteriormente que quiere seguir estudiando música profesionalmente, ¿todavía tiene ese plan?

Claro que sí, pero en un par de añitos, cuando tenga un poco más de tiempo con las giras. Me gustaría dedicarme unos seis meses o un año a estudiar muy bien la teoría, la música, mejorar mucho los instrumentos, como guitarra y piano. Y seguirme formando como cantante, pero mientras tanto sigo con las clases de canto y con los instrumentos, pero no tengo tanto tiempo.

¿Quiénes han sido los artistas que lo inspiraron e influenciaron a lo largo de su carrera?

Michael Bubble, Alberto Plaza, Josh Groban, Juanes, Carlos Vives, Alejandro Fernández, con quien de hecho vamos a hacer una canción juntos muy pronto.

¿Cómo fue el trabajo con Carlos Vives?

Con Carlos ha sido pura magia. Robarte un beso ha sido una experiencia mágica y he aprendido una infinidad de cosas del ejemplo que me da Carlos, que es el orgullo y la felicidad que él siente por su patria. Le nace vender a Colombia como lo que es, un lugar increíble, divino, con personas que valen toda la pena del mundo y que irradia luz.

¿Cuál es el siguiente paso en su carrera, ya piensa en el próximo disco?

¡Total! Uno siempre está pensando en qué proyecto sigue para que el momento de hacer algo nuevo no lo tome a uno desprevenido, tratamos de preparar muchas cosas y dependiendo de los tiempos y lo que vaya pasando vamos viendo qué sacar.

Sebastián Yatra estará firmando discos en las siguientes ciudades

Barranquilla: Sábado 9 de junio, 4:30 p. m. Tienda Éxito en Viva

Medellín: Miércoles 4 de julio, 4:30 p. m. Tienda Éxito Bello

Bogotá: Jueves 5 de julio, 4:30 p. m. Carulla Pepe Sierra y domingo 8 de julio a las 3:00 p. m. Tienda Éxito Calle 80

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ