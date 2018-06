Karin Jiménez decidió despejar las dudas de una vez por todas. Con foto en bikini, esposa de Santiago Arias enfrentó los rumores sobre su embarazo.

Luego de que se conocieran fotografías donde Jiménez se toma el vientre, más de uno pensó que estaba embarazada de nuevo.

No obstante, la 'bloguera' y modelo dejó en claro que, por el momento, Thiago Arias no tendrá un hermano/a.

En su cuenta de Instagram publicó una fotografía en bikini. Dicha imagen fue acompañada de un texto en el que aclaró que la foto era reciente y que no estaba embarazada.

"Quiero aclarar dudas, estas fotos son recientes, luego de tener a Thiago para ser exacta, ¡hace más o menos 10 o 15 días las hice! No estoy embarazada, se malinterpretó una foto, así que tranquilos, Thiago no tiene hermanito abordo. No por ahora, ¡espero aclarar sus dudas!"

