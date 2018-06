La radical decisión de Martina La Peligrosa por la que muchos la aplauden y otros la critican

Un radical decisión de Martina La Peligrosa causó furor en sus redes sociales.

Mientras que muchos la aplauden, otros la critican. Sin embargo, la cantante dice sentirse muy bien con ella misma desde que lo hizo.

La caritera, que siempre ha demostrado su pasión por el maquillaje, esta vez dejó de hacerlo para darle un respiro a su piel.

"No es que deje de ser yo si me maquillo, creo que no está mal ponerse vainas en la cara pa sentirte bella y coquetona jajaja…pero está bien aveces darle la cara al espejo y al mundo,saber que esa que eres así con la cara pelá es la que te acompaña a donde vayas. Entonces acariciarte,entonces dejar de criticarte, entonces no compararte con nadie, entonces sonreír y agradecer a Dios por estar viva, sentirte orgullosa de decir esta #SoyYo y me amo. ❤️ Gracias @kanygarciapor inspirar 🙏🏽✨", escribió desde su cuenta de Twitter.

En la imagen, Martina le agradece a Kany García por inspirarla, ya que esta otra artista también ha inspirado a muchas mujeres a lucir su rostro sin maquillaje.

¿Qué tal le parece Martina sin maquillaje? Muy linda, ¿no?

