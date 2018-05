“Tengo miedo que los de Petro me maten": Elizabeth Loaiza

Ojo, no estoy diciendo que petro sea malo, solo estoy sacando conclusiones y me gustó esta foto que vi por ahí! Decidí publicarla a ver ustedes qué piensan de esto. No lo escribí yo pero me hace reflexionar bastante. Recuerden que el candidato se apellida DUQUE, No Uribe, Así que no se puede juzgar a alguien de actos que no ha cometido. Es como si su papá, hermano o alguien de su familia fuera o haya sido ladron, sicario, extorsionador, puta, vicioso, violador o ha cometido cualquier delito, acaso usted también lo es o lo tienen que culpar a usted por esta persona estar apoyándolo en un proyecto de vida? Ustedes acusan a las personas por actos de otros?. Aquí abajo en los comentarios vamos a ver cuantaaaaa educación tienen nuestros compatriotas, cuanto amor al projimoooo. Hay gente que solo destila veneno. Que pesar. Me imagino lo infelices que son, que no son capaces de tratar a otro ser humano con respeto…. La Paz empieza en casa mi queridos hermanos. Los quiero mucho ❣️ lean, tomen conciencia, no crean todo lo que les venden las redes sociales ni los noticieros, NO VAYAN A TOMAR UNA DECISIÓN POR VER MIS PUBLICACIONES. Infórmense ustedes antes de votar, si no le gusta ninguno de los dos pues vote en blanco pero lo invitooooo a que salga a cumplir con su deber de votar 🤗🤗🤗. Aquel que no tiene argumentos acude a los insultos… vamos a ver cuantos ignorantes salen a flote por acá!!!

