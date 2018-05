La cantante colombiana habló del tema. Marbelle vivió experiencia paranormal relacionada con su mamá.

Como muchos saben, ella también es presentadora en el programa Lo sé todo del Canal 1.

Justamente de este tema habló durante uno de los episodios del magazín de farándula.

“Me abrazó por detrás, me paso sus manos por los brazos, fue un momento en el que la verdad, yo soy muy miedosa, pero no sentí miedo, en ese momento sentí que ella me estaba abrazando”, dijo.

GRACIAS POR SIEMPRE MAMÁ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 A post shared by MARBELLE (@marbelle30) on May 13, 2018 at 7:01am PDT

Luego de contar lo sucedido, muchos no creyeron lo contando por la cantante, tanto así que le preguntaron si no estaba dormida.

Sin embargo, ella aseguró que todo fue mientras se encontraba con todos sus sentidos bien puestos: “No, fue real yo estaba despierta”.

Cabe recordar que María Isbeth Cardona, madre de 'la reina de la tecnocarrilera', murió a comienzos de los 2000 después de practicarse una liposucción.

En diferentes entrevistas la cantante ha hablado de la importancia de su mamá en su vida.

"Nunca hubiera podido tenerla si no es gracias a su empeño. Quería ser cantante, pero realmente considero que no hice mucho esfuerzo más que pararme en una tarima y hacer lo que ella me decía. El esfuerzo realmente lo hizo ella", dijo en entrevista para El Tiempo hace algunos años.

